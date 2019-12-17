"Кремлевский хищник выжидает": обозреватель раскрыла план Москвы по "Л/ДНР"

Россия хочет сделать "Л/ДНР" успешнее, чем Украина, считает обозреватель / Reuters

У властей Российской Федерации есть план по самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" - Москва хочет сделать квазигосударства успешнее, чем Украина.

Повышение социальных стандартов в "Л/ДНР" будет прочно увязываться с наличием гражданства России, написали для Zn.ua обозреватель отдела международной политики Татьяна Силина.

По ее мнению, "кремлевский хищник" - российский президент Владимир Путин - хладнокровно выжидает, с удовлетворением наблюдая за тем, как в Украине общество все сильнее поляризуется, и для расширения раскола периодически вбивает новые "клинья".

Автор добавила, что пока граждане украинского государства активно выясняют отношения, РФ продолжает раздавать свои паспорта на захваченной части Донбасса, запугивать людей "ужасами" Украины и насаждать свою пропаганду, свои ценности.

"…у Москвы есть план - не за счет дотаций из центра, а за счет кооперации с подконтрольным ей евразийским пространством сделать непризнанные республики "ЛНР/ДНР" успешнее, чем Украина", - утверждает обозреватель.

Ранее бывший советник по внешнеполитическим вопросам экс-президента Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев утверждал, что Владимиру Путину нужен не Донбасс, а вся Украина.