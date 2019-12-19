"Это возмутительно": Украина направила России ноту протеста

Министерство иностранных дел передало РФ очередную ноту протеста из-за "гумконвоя", который вновь был направлен на оккупированный Донбасс.

По информации пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко в микроблоге Twitter, нота протеста была передана назамедлительно.

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"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "Гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - отметила Зеленко.

Как известно, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к досмотру этих грузовиков.

Сегодня, 19 декабря, Россия отправила на временно оккупированные территории Донбасса очередной, 96-й так называемый "гуманитарный конвой".