Новогодние подарки: РФ отправила боевикам новый "гумконвой"

Гумконвой из РФ / mchs.gov.ru

Российская Федерация отправила очередной "гуманитарный конвой" на оккупированные территории украинского Донбасса. В МЧС РФ отметили, что это уже 96 так называемый гумконвой.

Отмечается, что грузовые автомобили якобы направилась к российско-украинской границе, достигнув территории Украины колона авто разделиться на две. Одна часть поедет в оккупированный Донецк, а вторая – в оккупированный Луганск.

В МСЧ России заверили, что груз состоит из медикаментов и новогодних подарков, но так ли это проверить пока что нельзя.

Как ранее сообщал Главред, в оккупированном Луганске пытались подорвать мост, по которому должен был проехать гуманитарный конвой из России.