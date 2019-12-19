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"Был агентом ФСБ": Скрыпин ошарашил заявлением о Шеремете

19 декабря 2019, 23:55

Журналист Роман Скрыпин обвинил покойного Павла Шеремета в работе на спецслужбы России. Также он

Шеремет
Шеремет / УНИАН

Журналист и телеведущий Роман Скрыпин сделал громкое заяление о том, что убитый три года назад Павел Шеремет работал на спецслужбы РФ, поскольку был российским журналистом. 

Во время интервью телепроекту информагентства Guildhall "Вечерний тепловизор", он заявил, что до приезда в Украину Шеремет работал на российском ТВ, где все - сплошные агенты ФСБ..

"Павел Шеремет перед тем, как оказаться в Украине, работал в структурах российских медиа. В российских медиа нельзя работать, получить разрешение, это всем уже должно быть понятно, после того, как началась война, что в российских медиа работать и не быть агентом, сотрудником спецслужб просто невозможно", - сказал Скрыпин.

Скрыпин перечислил якобы "доказательства" своей версии:

  1. В РФ Шеремет работал на "Общественном телевидении", ОТР, "и он продолжил эту деятельность после Майдана".
  2. В 2013 году Шеремет в интервью "вдохновенно рассказывал о перспективах таможенного союза и ЕврАзЭС". 

Также журналист жестко высказался относительно руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, гражданским мужем которой был Павел Шеремет. 

"Алена Притула вообще очень плохо говорит на украинском. Я уверен, что для нее Украина как страна и перспективный проект жизни не соприкасаются. Поэтому они сошлись... Он ехал на ее машине. Жили они в одной квартире. Дальше вы можете додумать себе все, что угодно", - умозаключил Скрыпин.

Затем он еще раз повторил, что Шеремет сотрудничал со спецслужбами.

"Если Павел работал на российские спецслужбы, ФСБ, в частности, и был с ними связан, то это – агент ФСБ в Украине. Действующий", – сказал журналист.

Напомним,  подозреваемая в убийстве Шеремета написала трогательное письмо его маме.

Также Главред писал, адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление.

журналист российские спецслужбы Павел Шеремет Роман Скрыпин
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