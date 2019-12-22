  1. Главная
  3. Политика

"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина

22 декабря 2019, 21:52

Заявление Владимира Путина перечеркивает договоренности лидеров стран "нормандского формата", считает Виктор Небоженко.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Политолог Виктор Небоженко оценил заявление президента России Владимир Путин об украинском Причерноморье, как "исконно русских землях".

"Путин подло, нарушив все соглашения, заявил об исконно русских землях на территории Украины", - напомнил эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, это заявление Путина перечеркивает договоренности лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

"Ну о каком "нормандском формате" вы говорите, если человек приезжает к себе и говорит: "А мы все равно заберем юго-восток Украины", - подчеркнул Небоженко.

Читайте такжеПутин просто больной человек - известная гимнастка

По его мнению, никакого "нормандского формата" в реальности уже нет. Иначе у Путина были бы определенные обязательства, которые бы не позволили ему делать подобные заявления.

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко пообещал преподать Путину исторический урок.

нормандский формат Владимир Путин Виктор Небоженко
Сейчас вы просматриваете новость «"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:52
"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина
21:31
Горбачев в больнице прокомментировал свое состояние
21:30
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные прически на Новый год 2020 фото Фото
21:18
"Они погибнут": ученый предупредил о катастрофе из-за погодной аномалии
21:03
Красавица-порнозвезда побаловала фанатов телом на откровенных фото Фото
20:43
Актер Гоша Куценко хотел стать президентом Украины
20:14
Власти Швейцарии озвучили мнение по санкциям США против Северного потока-2
20:00
Коричневый маникюр на Новый год 2020: яркий шоколадный маникюр зима 2020 фото Фото
19:58
"Шваль и пьянчужки": пропагандист РФ взвыл из-за репрессий в "ЛДНР"
19:51
Шорты и футболки: в Одессе наблюдается аномально теплая зима Фото
19:36
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
19:33
"Большая ответственность": Зеленский поставил задачу перед украинскими дипломатами
19:16
Во Франции умер легендарный модельер
19:10
Лавров обвинил Украину в отказе разводить силы по все линии соприкосновения
18:47
В Днепре мужчина после корпоратива шел по улице в одних трусах: курьезное фото
18:26
Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
18:05
Политолог рассказал, почему Газпром оказался на краю ямы с убытками
18:00
Модное каре 2020 – самая трендовая женская стрижка нового года - фото Фото
17:57
Убийство Шеремета: в Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых Видео
17:39
На Николаевщине женщина заявила о ранении у полицейского полигона
17:39
Класнючі салати на Новий рік 2020: святкові рецепти
17:26
Участие в Олимпиаде под угрозой: спортивные федерации обратились к Зеленскому
17:17
Под Ровно пьяный коп попал в ДТП и устроил целое шоу с побегом Видео
16:58
Суд дал пять лет тюрьмы перебежчице из "ДНР" Ополченочке
16:56
Комаровский назвал безумно преступные лекарства
16:38
"Повелись на пропаганду": в РФ увидели "руку" Запада в "русофобии" украинцев
16:36
"Что за де*ьмо": сборная Украины в РФ посоревновалась вместе с "ДНР" Видео
16:21
Ногти 2020 зима – праздничный маникюр марсала на Новый год 2020 фото Фото
15:57
"Новое препятствие": у Путина придумали причину отказаться от обмена пленными
15:45
Конец безвиза с Европой: в МИД ответили на панику и "зраду"
15:45
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 17 выпуск 3 сезон - 20-12-2019 Видео
15:27
"Будем отвечать": в России пригрозили США из-за санкций
15:13
Спецназовцы ГРУ входили в воевавшую на Донбассе российскую ЧВК – СМИ
15:01
В деле об убийстве Шеремета неожиданный поворот: что известно Видео
14:38
"Полный беспредел": спортклубу Порошенко вкатят иск на миллион евро за подглядывание
14:12
Километровые пробки на КПП: сотни авто застряли на польской границе
14:03
Эксперты рассказали, в какую ловушку с постройкой Северного потока-2 угодила РФ
13:58
В Кабмине назвали дату заседания Комиссии Украина-НАТО: все подробности
13:35
Касался языком: в Кривом Роге пенсионер совращал пятилетнюю внучку
13:35
В моду 2020 вернулась мужская стрижка фокс хоук или "ястреб" из 70-х - фото Фото
13:26
Контракт на поставку газа из России: СМИ раскрыли детали
13:09
"Эгоизм": у Пушкова "подгорело" из-за слов дипломата США
12:45
В Украине стартовали местные выборы: все подробности Видео
12:30
Мерзейшая погода: по Украине объявили штормовое предупреждение
12:26
Марьяна Ро беременна: все подробности и фото
12:00
Еврейский лидер Украины поздравил общину с Ханукой
12:00
Праздничный маникюр мышка - самый стильный маникюр на Новый год Крысы 2020 фото Фото Видео
11:59
"Агрессивная риторика": Захарова "расплевалась ядом" в адрес Польши из-за слов о Путине
11:41
Экс-солиста Чай вдвоем обвинили в занятии гей-проституцией
11:29
Повреждены окна и двери: в многоэтажке Львова прогремел мощный взрыв
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять