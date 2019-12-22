"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина

Владимир Путин / Reuters

Политолог Виктор Небоженко оценил заявление президента России Владимир Путин об украинском Причерноморье, как "исконно русских землях".

"Путин подло, нарушив все соглашения, заявил об исконно русских землях на территории Украины", - напомнил эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

По его мнению, это заявление Путина перечеркивает договоренности лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

"Ну о каком "нормандском формате" вы говорите, если человек приезжает к себе и говорит: "А мы все равно заберем юго-восток Украины", - подчеркнул Небоженко.

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По его мнению, никакого "нормандского формата" в реальности уже нет. Иначе у Путина были бы определенные обязательства, которые бы не позволили ему делать подобные заявления.

Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко пообещал преподать Путину исторический урок.