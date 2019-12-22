"Заберем юго-восток Украины": эксперт оценил новую подлость Путина

Заявление Владимира Путина перечеркивает договоренности лидеров стран "нормандского формата", считает Виктор Небоженко.
Политолог Виктор Небоженко оценил заявление президента России Владимир Путин об украинском Причерноморье, как "исконно русских землях".
"Путин подло, нарушив все соглашения, заявил об исконно русских землях на территории Украины", - напомнил эксперт в интервью на Ukrlife.tv.
По его мнению, это заявление Путина перечеркивает договоренности лидеров стран "нормандского формата" в Париже.
"Ну о каком "нормандском формате" вы говорите, если человек приезжает к себе и говорит: "А мы все равно заберем юго-восток Украины", - подчеркнул Небоженко.
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По его мнению, никакого "нормандского формата" в реальности уже нет. Иначе у Путина были бы определенные обязательства, которые бы не позволили ему делать подобные заявления.
Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко пообещал преподать Путину исторический урок.