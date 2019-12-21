Пристайко готов преподать Путину исторический урок

Пристайко разъяснил Путину историю Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на недавнее заявление президента России Владимира Путина заявил, что украинские территории воссоединяться в единых границах суверенного государства, а попытки пересмотреть историю часто плохо заканчиваются для тех, кто пытается это осуществить.

"История — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", — всегда постигает плохой финал", - цитирует дипломата Укринформ.

Пристайко напомнил, что границы Украины защищены международным правом и признаны всеми странами мира.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории — то так тому и быть", — сказал он.

Читайте такжеПутин просто больной человек - известная гимнасткаГлава МИД напомнил российскому лидеру, что после встречи в нормандском формате в Париже Украина сразу стала выполнять свои обязательства. Однако для прогресса нужны действия всех участников саммита, подчеркнул он.

"Президент Путин дал обязательства на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства коммюнике: а это обмен людей "всех на всех", прекращение огня, разведение войск еще на трех участках, доступ МККК к нашим пленным на оккупированных территориях и расширенный мандат ОБСЕ", — напомнил Пристайко.

Напомним, Путин на пресс-конференции заявил, что во время создания Советского Союза "российские территории", которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать. Он назвал это "странным решением Владимира Ленина" и добавил, что теперь "РФ с этим разбирается".

Ранее Путин припугнул "тупиком" в Минских соглашениях.