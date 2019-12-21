  1. Главная
  3. Украина

Пристайко готов преподать Путину исторический урок

21 декабря 2019, 22:14

Министр рекомендовал российскому лидеру не заглядываться на чужую территорию.

Пристайко
Пристайко разъяснил Путину историю Украины / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на недавнее заявление президента России Владимира Путина заявил, что украинские территории воссоединяться в единых границах суверенного государства, а попытки пересмотреть историю часто плохо заканчиваются для тех, кто пытается это осуществить.

"История — не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", — всегда постигает плохой финал", - цитирует дипломата Укринформ.

Пристайко напомнил, что границы Украины защищены международным правом и признаны всеми странами мира.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории — то так тому и быть", — сказал он.

Читайте такжеПутин просто больной человек - известная гимнасткаГлава МИД напомнил российскому лидеру, что после встречи в нормандском формате в Париже Украина сразу стала выполнять свои обязательства. Однако для прогресса нужны действия всех участников саммита, подчеркнул он.

"Президент Путин дал обязательства на международной арене, что приложит усилия для того, чтобы выполнить все обязательства коммюнике: а это обмен людей "всех на всех", прекращение огня, разведение войск еще на трех участках, доступ МККК к нашим пленным на оккупированных территориях и расширенный мандат ОБСЕ", — напомнил Пристайко.

Напомним, Путин на пресс-конференции заявил, что во время создания Советского Союза "российские территории", которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать. Он назвал это "странным решением Владимира Ленина" и добавил, что теперь "РФ с этим разбирается".

Ранее Путин припугнул "тупиком" в Минских соглашениях.

МИД Владимир Путин Вадим Пристайко Владимир Ленин новости России новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Пристайко готов преподать Путину исторический урок». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:00
Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск: кто ушел 21-12-2019
22:50
В Украине появится еще один спортивный телеканал
22:38
Чехия выделила Украине средства для поддержки реформ
22:14
Пристайко готов преподать Путину исторический урок Видео
22:06
Ливерпуль в экстратаймах добил Фламенго и стал клубным чемпионом мира
21:45
"Мы все - Зозуля": фанаты Альбасете вывесили баннер в честь украинца
21:30
"Сошлись посередине": в Нафтогазе рассказали о договоре транзита с Газпромом
21:30
Женская стрижка Голливуд – идеальная прическа для коррекции формы лица - фото Фото
21:15
Хацкевич прокомментировал свое назначение в российский Ротор
20:50
"На пляже без трусов": Лаврентьева с голой грудью завела сеть
20:46
"Идея фикс": Прилепин намерен создать в Крыму другую Россию
20:46
Легендарный тренер Шахтера ведет переговоры с европейским клубом
20:23
"Возглавляют те, кто должен бороться": Рябошапка пояснил закрытие игорного бизнеса
20:17
Экс-тренер сборной Украины уехал в Россию
19:48
Ведущий Top Gear перечислил худшие и лучшие автомобили 2019 года
19:47
Месси установил очередное невероятное достижение
19:19
Украинский футболист вошел в пятерку самых дорогих левых защитников чемпионата Англии
19:13
Украинских военных заставят изучать английский язык
19:00
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - фото Фото
18:54
Х-Фактор 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн 21-12-2019 прямой эфир Видео
18:50
Ребров раскрыл свой секрет успеха
18:37
После пожара в колледже Одессы приняли решение по руководству ГСЧС
18:33
"Стена дыма": подробности ужасного пожара в 16-этажке на Виноградаре Фото
18:20
"Животик прячешь": Милевский опубликовал горячее фото с отдыха
18:03
В России и ЕС отреагировали на американские санкции за Северный поток-2
17:34
Маринованные шампиньоны: обалденные рецепты за 5 минут
17:26
Агенты российских спецслужб в ООН: в Госдуме ответили на слова посла Украины
17:02
"Сатанинское затмение": астролог сказал, какие дела отложить
16:44
Трамп прислал письмо об отношениях США и России - Лавров
16:14
Комаровский назвал безумно преступные лекарства
16:00
Золотой маникюр на Новый год 2020 – самый нежный золотистый маникюр зима 2020 фото Фото
15:44
В Киеве по-дурацки погиб мужчина Фото
15:20
Экс-тренер Шевченко вернулся в Англию
15:14
Когда Газпром может выплатить Украине 3 млрд долларов: Миллер назвал крайний срок
14:39
Названы самые частые виды "женского" рака: причины заболевания
14:05
Единственная дочь Кузьмы теперь замужем: главные подробности и фото Фото
13:42
Украина отказалась от прямых поставок газа из России
13:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: кармические долги и сложный выбор
13:13
Транзит газа: Оржель раскрыл подробности договоренностей с Россией
12:44
Отказали генераторы: произошло очередное ЧП с самолетом с россиянами на борту
12:29
Санкции против газопроводов Путина : в Германии выступили с резким заявлением
11:59
Названы имена жертв лубянского стрелка
11:54
Смертельный пожар в Одессе: названа официальная причина трагедии
11:34
"Это ужас…": во Львове обстрелян автобус Фото
11:24
"Адские санкции" против России вступили в силу: что это значит
11:06
Путин просто больной человек - известная гимнастка
10:00
Маникюр зима 2020 – самый красивый маникюр марсала на Новый год 2020 фото Фото
09:47
Крутой вызов для Зеленского мнение
08:53
Беларусь изо всех сил вырывается из объятий Путина мнение
07:59
Гороскоп на 21 декабря всех знаков Зодиака: убийство романтики и коварный грабеж
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять