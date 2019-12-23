МИД Украины направил ноту протеста из-за "ничтожных" действий России в Крыму

МИД Украины направил России решительную ноту протеста из-за вояжа Владимира Путины в Крым и открытия движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится сообщении пресс-служба МИД в понедельник, 23 декабря.

Дипломаты напомнили, что действия Москвы относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", – отметили в министерстве.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин запустил ж/д сообщение в Крым.

Позже представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым осудило визит Путина на полуостров и запуск железнодорожного сообщения.