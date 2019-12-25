  1. Главная
  3. Политика

После нового года Кабмин перетряхнут - политолог

25 декабря 2019, 17:44

По мнению Фесенко, часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти.

Зеленский, Гончарук
После Нового года Кабмин перетряхнут / УНИАН

Не все министры действующего правительства пройдут испытание на эффективность, убежден политолог Владимир Фесенко, который ранее назвал кандидата на смену Гончаруку.

"Думаю, что в январе, после новогодних праздников начнется аудит работы отдельных министерств. Мало кто знает, но поскольку сейчас современный менеджмент, каждый министр еще заранее сформулировал КРI - критерии, индикаторы оценки своей работы. Но эти индикаторы есть и в Офисе президента. Вот, они и будут оценивать, как поработал тот или иной министр", - отметил политолог.

По мнению Фесенко, "часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти".

"Кого-то могут уволить, но, скорее всего, процесс будет идти в формате добровольной отставки. Такое возможно. Пока, думаю, это будут единичные случаи. Сам Гончарук - тоже в зоне риска, но не сразу", - подчеркнул он.

При этом Фесенко прокомментировал слухи о том, что Гончарука может заменить Аваков.

"Последние события - участие в переговорах в Париже министра внутренних дел Авакова, потом его знаменитая пресс-конференция по делу Шеремета - сразу же дали толчок слухам о том, что у Авакова есть амбиции на премьерство. То есть он не просто решает вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, потому что было много слухов, что он работает только полгода, а потом его заменят. Теперь уже появились слухи о том, что его статус может повыситься до премьер-министра. Правда, это воспринимают неоднозначно", - обратил внимание политолог.

Но для Гончарука, по словам Фесенко, это еще один индикатор того, что его позиции не очень сильны, и если ему не удастся эффективно выполнять установки президента по привлечению инвестиций, по ускорению роста экономики, по земельной реформе, то тогда риски его отставки достаточно велики.

"Хотя по Конституции, парламент не может до конца августа это правительство уволить, поскольку утвердил программу правительства. Однако всегда возможен вариант добровольной отставки. Поэтому вот этот сценарий - сначала частичной ротации в составе правительства, а потом, может быть, даже замена премьер-министра, - я думаю, вполне вероятен", - подытожил Фесенко, передает Апостроф.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обозначил собственные "красные линии", пересечение которых может заставить его задуматься о том, чтобы пойти в отставку с поста главы правительства.

По словам, руководителя Кабмина, для него неприемлемы две вещи.  

"Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины", - сказал Гончарук в интервью РБК-Украина.

Кабмин правительство ротация оставка эффективность Арсен Аваков новости Украины Алексей Гончарук
Сейчас вы просматриваете новость «После нового года Кабмин перетряхнут - политолог». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:45
Лолита Милявская нашла себе нового мужчину
18:36
Легионер Динамо может перебраться в Англию
18:18
Убийство Шеремета: Кузьменко попытается наказать МВД через суд Видео
18:08
Тренер Малиновского может возглавить гранда Серии А
18:00
Стрижка кроп 2020 – самая стильная мужская стрижка наступающего года фото Фото Видео
17:44
"Где соски?": Лаврентьева без трусов вывалила голую грудь на пикантном фото
17:44
После нового года Кабмин перетряхнут - политолог Видео
17:42
Новий рік 2020: чому не місце на святковому столі
17:38
Милевский запустил свой YouTube-канал - клуб, девочки, пьяный Алиев
17:29
В Харькове суд оправдал ученого, залившего в сеть порно с женским оргазмом
17:18
Людям вводили убийственный наркоз: в больнице Каменского произошла жуткая трагедия
16:46
"Как секс старика": легенда Манчестер Юнайтед проехался по игре клуба
16:46
"Не зря Севастополь назвали оливьеполем": из Крыма обратно в Россию выехал поезд Видео
16:40
"Заинтересованы сохранить": в РФ сделали неожиданное заявление по Украине
16:20
Гола правда 2020: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
16:19
"Здоровее будете": Комаровский предложил украинцам вместо ТВ смотреть порно на PornHub Видео
15:59
"Вопиющие нарушение": Эстония набросилась на Россию из-за украинского Крыма
15:46
Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из РФ
15:36
Monatik Stadium Show смотреть онлайн полное видео концерта в Киеве Видео
15:13
"Двойная игра, двойные деньги": политолог оценил публичные наезды Лукашенко на Россию
15:03
Смертельный пожар в Одессе: на католическое Рождество простились с погибшим студентом
14:58
Есть три главных принципа закаливания - Комаровский
14:50
Эксперт рассказал, возможно ли тотальное разрушение Крымского моста военными средствами
14:49
Умерла Алли Уиллис: причины смерти, музыка, биография
14:26
В Харькове в ночь на католическое Рождество дерзко ограбили банк: подробности
14:15
В Москве придумали, как поправить дела на строительстве Северного потока-2
14:05
"Формальность": в Кремле сделали наглое заявление о Беларуси
13:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
13:52
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
13:48
"Подгорает": Кличко анонсировал запуск Шулявского путепровода до конца года Видео
13:25
Два Рождества: в ПЦУ сделали революционное заявление Видео
13:10
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
12:49
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
12:38
"Пускай укры злятся и завидуют": Украина открыла дело по факту запуска поездов в Крым Видео
12:36
Снежный вихрь: в РФ раскрыли подробности ЧП с вертолетом, жуткие фото
12:35
Рождество 2019 – что делать в праздник, чтоб быть богатым и счастливым Видео
12:14
Потеплеет до +10: синоптик удивил прогнозом на январь 2020
12:07
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось: диагноз от врачей
11:52
"Закон о языке": Гончаренко поскандалил со "слугой народа" из-за агрессии РФ Видео
11:51
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
11:39
Черное Рождество – магнитные бури подкосят на праздник, как себе помочь
11:37
Внутри люди: в Киеве загорелись мини-сауны Фото
11:21
Газовый спор: в России назвали пустяком выплату Украине 3 миллиардов долларов
11:07
"Господь вас любит": Папа римский озадачил заявлением в ходе рождественской мессы в Ватикане
11:00
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
10:38
Зеленский рискует уйти бесславно и досрочно - политолог
10:28
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
09:53
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
09:45
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
09:37
Паучата от Сороса впрыскивают яд в Украину мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять