После нового года Кабмин перетряхнут - политолог

После Нового года Кабмин перетряхнут / УНИАН

Не все министры действующего правительства пройдут испытание на эффективность, убежден политолог Владимир Фесенко, который ранее назвал кандидата на смену Гончаруку.

"Думаю, что в январе, после новогодних праздников начнется аудит работы отдельных министерств. Мало кто знает, но поскольку сейчас современный менеджмент, каждый министр еще заранее сформулировал КРI - критерии, индикаторы оценки своей работы. Но эти индикаторы есть и в Офисе президента. Вот, они и будут оценивать, как поработал тот или иной министр", - отметил политолог.

По мнению Фесенко, "часть министров - в зоне риска, и могут, скорее всего, самостоятельно уйти".

"Кого-то могут уволить, но, скорее всего, процесс будет идти в формате добровольной отставки. Такое возможно. Пока, думаю, это будут единичные случаи. Сам Гончарук - тоже в зоне риска, но не сразу", - подчеркнул он.

При этом Фесенко прокомментировал слухи о том, что Гончарука может заменить Аваков.

"Последние события - участие в переговорах в Париже министра внутренних дел Авакова, потом его знаменитая пресс-конференция по делу Шеремета - сразу же дали толчок слухам о том, что у Авакова есть амбиции на премьерство. То есть он не просто решает вопрос о том, чтобы остаться на своем посту, потому что было много слухов, что он работает только полгода, а потом его заменят. Теперь уже появились слухи о том, что его статус может повыситься до премьер-министра. Правда, это воспринимают неоднозначно", - обратил внимание политолог.

Но для Гончарука, по словам Фесенко, это еще один индикатор того, что его позиции не очень сильны, и если ему не удастся эффективно выполнять установки президента по привлечению инвестиций, по ускорению роста экономики, по земельной реформе, то тогда риски его отставки достаточно велики.

"Хотя по Конституции, парламент не может до конца августа это правительство уволить, поскольку утвердил программу правительства. Однако всегда возможен вариант добровольной отставки. Поэтому вот этот сценарий - сначала частичной ротации в составе правительства, а потом, может быть, даже замена премьер-министра, - я думаю, вполне вероятен", - подытожил Фесенко, передает Апостроф.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обозначил собственные "красные линии", пересечение которых может заставить его задуматься о том, чтобы пойти в отставку с поста главы правительства.

По словам, руководителя Кабмина, для него неприемлемы две вещи.

"Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины", - сказал Гончарук в интервью РБК-Украина.