Политолог указал на главное достижение Зеленского

Владимир Зеленский избрал курс на установление мира и неуклонно движется в этом направлении, отметил эксперт / УНИАН

Политолог, историк, руководитель фонда Украинская политика Константин Бондаренко считает, что главное достижение президента Владимира Зеленского за полгода работы на посту - избрание курса на установление мира в Украине и неуклонное движение в этом направлении.

Второе достижение - он смог сосредоточить в своих руках власть, которой бы позавидовал любой из экс-лидеров нашей страны, и при этом ему удается пользоваться колоссальный поддержкой бо́льшей части населения (приблизительно 60%), рассказал эксперт Главреду.

Собеседник подчеркнул, что глава государства полностью контролирует Верховную Раду, Кабинет министров, Службу безопасности Украины и армию.

"…Зеленский начал переформатировать свое окружение. Прежде всего, речь идет об Авакове (глава МВД Арсен Аваков - Ред.), который становится союзником Зеленского, и параллельном снижении активности людей, которые стояли рядом с Зеленским с самого начала его политической карьеры", - добавил Бондаренко.

Историк полагает, что у президента есть все шансы быть оцененным на "пятерку": Зеленский не растерял свой рейтинг, но в то же время сосредоточил и продолжает концентрировать в своих руках все больше власти, и наконец-то стал политиком.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что главное достоинство Владимира Зеленского - любовь к украинскому народу.