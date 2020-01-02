Назначен новый руководитель расследований по делам Майдана - подробности

Фото: Александр Буряк/dbr.gov.ua

В Госбюро расследований приняли решение о назначении нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана.

По информации пресс-службы ведомства, новым главой отдела стал Александр Буряк. До этого он занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

"Завершение расследования дел Майдана - одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон Украины "О Государственном бюро расследований", - отметил Буряк.

Напомним, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.

Ранее Главред писал, что адвокат Януковича будет заниматься в ГБР делом о расстрелах Небесной сотни.

Также отметим, Рябошапка объяснил ситуацию с делами Майдана новой главе ГБР.