Пленные украинцы в России: шокирующая статистика

В России удерживают более 80 украинцев

По информации правозащитников, Россия только по "крымским делам" удерживает за решеткой минимум 89 человек.

"Среди них есть и крымские татары, и украинцы. По меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, удерживают по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир", их обвиняют по террористическим статьям. Если говорить об украинцах, то среди них, например, активист Олег Приходько, который был задержан в 2019 году. Также есть так называемые "украинские диверсанты", - отметила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в Facebook.

По ее словам, права этих людей грубо нарушаются.

"Были фальсификации доказательств. Они незаконно находятся за решеткой и должны быть освобождены", - добавила Скрипник.

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