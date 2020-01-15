В Кабмине опровергли информацию об отставке Гончарука

Гончарук / УНИАН

В пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке не соответствует действительности", - говорится в заявлении пресс-службы.

Как писал Главред, по информации СМИ, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра. Как сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Офисе президента, президент может подписать его в любое время.

"Наш источник в Офисе президента сообщает, что Премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Президент может подписать его в любую минуту", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что Гончарук после скандальной видеозаписи не пришел на заседание фракции Слуга народа.