Действительно уходит: в Слуге народа подтвердили отставку Бабак

Алена Бабак

В Слуге народа подтвердили информацию о том, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление об отставке.

"Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию", - сказала народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук в интервью УНН.

По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

"Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем", - добавила Кравчук.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление по собственному желанию.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра Украины об увольнении с занятия должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра .. . Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - написал Гончаренко.

Напомним, в Сеть выложили полную версию аудиозаписей с беседами, которые вели люди, чьи голоса крайне похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы правления НБУ Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой

Как ранее сообщалось, накануне в Украине полыхнул скандал - из-за того, что в Сети опубликовали первую часть аудиозаписей разговоров, которые якобы вели премьер Гончарук, министра министр Маркарова и замглавы НБУ Рожкова. Беседы были посвящены неприглядным сторонам экономической ситуации в Украине.