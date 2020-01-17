"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука

Даивд Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Как написал он в комментариях в Facebook под сообщением Гончарука об отставке, такой шаг главы правительства является "правильным и сильным".

"Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. К решению президента без комментариев", - добавил Арахамия.

Напомним, ранее в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук подчеркнул, что против команды президента и правительства работают много людей.