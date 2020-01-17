"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Представитель правительства в Верховной Раде Украины Елена Шуляк прокомментировала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. По ее словам, президент Владимир Зеленский не подпишет заявление на увольнение главы Кабмина.

"Для того, чтобы снять все вопросы, касающиеся доверия, уважения к Президенту, Алексей (премьер-министр Алексей Гончарук, - ред.) принял такое решение написать заявление", - отметила Шуляк, передает УНН.

При этом она указала, что Зеленский просто передаст его на рассмотрение в Верховную Раду.

"Алексей считает себя частью, как я уже сказала, президентской большой команды и он принял такое решение... конечно Владимир Зеленский может рассмотреть это заявление и подать представление уже непосредственно на парламент. Конечно, он не будет подписывать это заявление", - объяснила представитель Кабмина в Раде.

Кроме того, спикер парламента Дмитрий Разумков отменил час вопросов к правительству на фоне заявления об отставке премьера.

В то же время, нардеп от парламентской фракции Слуга народа Галина Третьякова считает заявление Гончарука политическим извинением.

"Поддерживаю Алексея Гончарука на посту! Заявление считаю политическим извинением, которое должно быть. Вопрос в этике отношений Премьера и Президента. Работаем дальше!" – написала Третьякова в Facebook.

Как ранее сообщал Главред, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что полностью поддерживает премьер-министра Алексея Гончарука после его заявления об отставке.