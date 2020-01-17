"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука

Алексей Гончарук выступил перед депутатами парламента / @KabminUA

В Верховной Раде народные депутаты от Слуги народа бурно обсуждают заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

По мнению нардепа от Слуги народа Анатолия Драбовского, президент Украины Владимир Зеленский "помилует" Гончарука.

Соответствующие фото смартфона Драбовского с перепиской об отставке премьера публикует издание Цензор.НЕТ.

"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - пишет Драбовский.

/ censor.net.ua

В то же время нардеп от Слуги народа Галина Третьякова вела переписку в гаджете с абонентом, подписанным как Алексей Гончарук: "Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции", "Мы ЗА тебя", "В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ))", "70-80 ... Работаем дальше. Жизнь ...".

/ censor.net.ua

В свою очередь еще один "слуга народа" - первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Вадим Галайчук обсуждал отставку премьер-министра Алексея Гончарука с абонентом Любомир Георгиев.

"Только отправил, что отставка нет и он пдал:). Будет принята", - спрашивает Георгиев.

"Нет. Но я не очень в прогнозах хорош)", - ответил Галайчук, и добавил. - Они будут работать, но не долго".

"До весны или ранее", - просит уточнить Георгиев.

/ censor.net.ua

Напомним, ранее в Слуге народа определились с голосованием по отставке Гончарука.