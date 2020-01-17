В Слуге народа определились с голосованием по отставке Гончарука

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

По его словам, фракция Слуга народа в Раде готова поддержать отставку премьер-министра, если такое решение поддержит президент Владимир Зеленский.

"Если президент поддержит идею его отставки, а вам гарантирую, что мы это сделаем за один день. Если не поддержит, то все будет нормально, будем работать дальше", - подчеркнул Арахамия в комментарии журанлистам.

Вместе с тем он считает, что объективных причин для отставки Гончарука на сегодняшний день нет.

"На переправе коней не меняют. Есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства и принятый новый бюджет под эту программу… Мы - единая команда, у нас нет подковерных договоренностей", - добавил Арахамия.

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Напомним, 17 января, Алексей Гончарук сообщил в соцсети Facebook, что написал заявление на имя президента Владимира Зеленского о своей отставке с поста главы правительства.

Как известно в Сеть попала запись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, Оксаны Маркаровой (Минфин), Якова Смолия (НБУ), Екатерины Рожковой (НБУ), которые готовятся к совещанию с президентом Владимиром Зеленским.

Позднее в пресс-службе Кабмина заверили, что появившаяся недавно информация об отставке премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности.