"Два локона страсти, дрючит страну": Тимошенко заклевали в Сети за страшный прогноз - видео

Тимошенко напугала украинцев ликвидацией страны / скриншот из видео

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее повздорила со Смелянским из-за миллионных зарплат, громогласное заявила, что в Украине начался процесс "ликвидации" страны из-за влияния извне и внешнего "кураторства", которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.

"Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем", — напугала Тимошенко украинцев в эфире телеканала ZIK.

По мнению Тимошенко, Украина потеряла свою "субъектность" в мире и её "все используют, как хотят".

Отметим, в комментариях под видео на Тимошенко набросились многие и посоветовали ей "уйти на пенсию".

"Скажіть як їм можна вірити коли всіх в ніх діти живуть за кордоном а самі поза кадром розмовляють російською і владу вони розглядають як бізнес", - пишет Олег Яремчук.

"Юлия вы настоящий мужчина!!!Браво!!!", - высказалась некая Милла.

"При каждой власти 20 лет хвостом подмахивает", - убежден Павел Степанченко.

"Кто додумался Владимировне выпустить эти два локона страсти? А взгляд Юли (покажи сисю) выражает пренебрежение к Тимошенко", - обратил внимание некий пользователь Сети.

"Ю ВОЛОДИМИРЫВНА!як ви могли прийти на інтервью до тіеї гідри ,яка перед виборами лила на вас скільки л айна? всепрошення це не зовсім мудра позиція", - спросил Николай Босый.

"тЮлька поселилась на медведчуковских каналах )))", - добавила Инна Волкова.

"Юлия, иди на пенсию. Хватит", - сказала Анна Жосан.

"Юля тебя ждут на нарах...но ты видимо ещё не всё документы по земельной реформе раскидала вместе с королевской и кивой которые продажные такие же как и ты......не мешай молодым уйди с дороги..........", - пишет Татьяна Шевцова.

"Компетентная воровка. Юлька золотая ручка. Хотя талантливая. Но время ее прошло", - убеждена Людмила Морозова.

"Юля и все остальные всё разграбили а теперь они наверное хотят вернуть награбленое что так сильно за переживали за Украину УПЫРИ ВАМ УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ КАЖДЫЙ ВЫЖИВАЕТ КАК МОЖЕТ", - высказалась Ирина Габисова.

"30 лет,30 ЛЕТ эта старая воровка дрючит страну и народ и находятся дебилы, которые ей аплодируют. Ей нужна Украина и ее народ? Как зайцу триппер! Она больна властью и это ее мечта. Зе по крайней мере не вор, в отличие от этой твари", - возмутился Игорь Оборотистов.

Читайте такжеНе поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с ТимошенкоНапомним, ранее в зале заседаний украинского парламента лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с соратниками заблокировала место спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Из записи трансляции утреннего заседания стало понятно, что Тимошенко не позволяла занять Разумкову его рабочее место, блокируя проход. К лидеру Батькивщины подходили и сам спикер, и его первый заместитель Руслан Стефанчук - пытаясь договориться. Но их увещевания не помогли.