"Потрясающая победа": в Слуге народа раскрыли причину оглушительного триумфа на выборах

В Слуге народа раскрыли причину громкого триумфа на выборах / УНИАН

Одной из основных причин победы Владимира Зеленского и Слуги народа на выборах в 2019 году является то, что украинцы устали от неэффективности власти, заявила народный депутат от президентской партии Галина Янченко.

"Они устали от лжи и политических дрязг. Победа нашей команды была огромной и потрясающей", - подчеркнула она в интервью на канале 112 Украина.

Политик отметила, что украинцы видели неэффективность работы ключевых органов власти за последнее время.

"Верховная Рада постоянно ссорилась с президентом, президент ссорился с Кабмином, Кабмин ссорился в Верховной Радой. Наши люди хотели того, кто искренний и способный", - добавила Янченко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по состоянию на середину декабря партия Слуга народа остается лидером электоральных симпатий украинских избирателей.