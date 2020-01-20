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Встреча Зеленского и Путина: президент Украины раскрыл важную деталь

20 января 2020, 09:04

Владимир Зеленский заявил, что диалог с Путиным был налажен.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее рассказал об отношениях с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил, что нашел взаимопонимание со своим российским коллегой Владимиром Путиным относительно существования Украины как независимого государства.

Комментируя заявление Путина о том, что Украина якобы не является страной, Зеленский отметил, что президент РФ понял его позицию, однако, что он думает об этом на самом деле, неизвестно.

"Я не знаю, о чем он (Путин, – Главред) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – сказал Зеленский изданию The Times of Israel.

При этом украинский лидер уверен, что диалог с Путиным был налажен, и некоторые важные решения были приняты. 

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – отметил он.

Напомним, по данным СМИ, встреча президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель (нормандская четверка) может состояться 9 апреля. 

Как сообщал Главредвстреча в нормандском формате состоялась 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. После того, как нормандская четверка обсудила ситуацию на Донбассе, Владимир Зеленский и Владимир Путин поговорили наедине.

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