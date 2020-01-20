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Гончарук рассказал о кадровых изменениях в Кабмине

20 января 2020, 12:40

В правительстве будут кадровые изменения, сказал премьер.

Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин ждут кадровые изменения - Премьер Гончарук
Кабмин ждут кадровые изменения, сообщил Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров готовит кадровые изменения, а Верховная Рада решит их судьбу.

В правительстве "кадровые изменения будут", рассказал его глава в эфире одного из телеканалов.

Гончарук добавил, что одно кадровое решение он уже одобрил - подписал документ и передал в Раду.

"…У нас министр развития громад (Алена Бабак - Ред.), человек на этой позиции будет заменен. И мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию громад. Почему? Потому что децентрализация в этом году - это приоритет", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что по всей Украине власти должны создать дееспособные громады, а осенью - обеспечить в них проведение местных выборов. Гончарук сказал, что для этого должна быть координация на самом высшем уровне.

Напомним, СМИ писали, что глава Офиса президента Андрей Богдан убедил президента Владимира Зеленского потребовать трансформации правительства. Журналисты узнали, что Богдан смог переиграть ситуацию с отставкой Алексея Гончарука и добился необходимых уступок от главы Кабмина.

Кабмин кадры Алексей Гончарук Алена Бабак
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