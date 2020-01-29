Политолог объяснил, почему Козак для Украины намного опаснее Суркова

Дмитрий Козак намного опаснее для Украины, чем Владислав Сурков, считает политолог / Скриншот

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что замглавы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак в качестве куратора украинского направления вместо помощника главы РФ Владислава Суркова будет намного опаснее для Украины.

Замена Суркова на Козака - смена злого следователя на доброго, рассказал эксперт в комментарии Гордону.

По словам собеседника, такая замена очень опасна, поскольку добрый следователь умнее и хитрее.

"…для Украины приход Козака на место Суркова - это смена злого следователя на доброго… Козак деликатнее Суркова, он не делает резких заявлений об Украине и не фотографируется с террористами", - отметил Пионтковский.

Также политолог отметил, что политика России по украинскому направлению не изменилась - Москва хочет впихнуть самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в политическое тело Украины, а уход Суркова с госслужбы связан с рабочими вопросами.

"Функции Суркова и Козака в значительной степени переплетались. А сейчас гордая душа Суркова не вынесла, когда Козак стал его непосредственным начальником. Вот он и заявил об уходе с государственной службы. Это с точки зрения внутрикремлевских интриг…", - заявил эксперт.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Владислав Сурков покинул госслужбу в связи со сменой курса РФ на украинском направлении. В Кремле утверждали, что указов насчет отставки Суркова нет.

Позже появилась информация, что новым куратором украинского направления станет Дмитрий Козак.

Напомним, уже бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.