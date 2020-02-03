"Информационный вброс": Мосийчук дал заднюю с отставкой главы САП

Игорь Мосийчук / УНИАН

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в понедельник, 3 февраля, опроверг свои слова о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаре Холодницком. По его словам, глава САП не писал заявление об отставке.

"Только что со мной связались мои источники в Офисе Президента и сообщили, что распространенная вчера и в том числе нами об отставке главы САП Назара Холодницкого является искусно подготовленным информационным вбросом", - написал экс-нардеп в своем Telegram-канале.

При этом он заявил, что отставки Холодницого пока не будет.

Как ранее сообщал Главред, бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что САП осталась без руководителя.