СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине

Владислав Сурков на 90% останется работать по Украине, выяснили журналисты / GettyImages

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина - Владислав Сурков - на 90% останется работать на украинском направлении.

Глава РФ сейчас отказывается принимать отставку Суркова с поста, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Кремле.

По словам собеседника, в Администрации президента "идут торги".

"…Сурков останется на 90% работать на украинском направлении. …усилились "движения" в информационном поле. Этот кейс решится в ближайшие две недели. Затяжная пауза в этом кейсе связана с "перезагрузкой" власти в Кремле", - говорится в сообщении.

Читайте также"Замена Суркова": аналитик назвал единственную цель человека Путина по УкраинеРанее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой курса РФ по украинскому направлению.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указов насчет отставки Суркова нет. После этого СМИ писали, что новым куратором украинского направления вместо Суркова станет замглавы АП Дмитрий Козак.

Напомним, американский дипломат Курт Волкер во время работы на посту спецпредставителя Госдепартамента США по Украине сказал, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.