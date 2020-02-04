  1. Главная
  3. Политика

СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине

4 февраля 2020, 03:03

Путин сейчас отказывается принимать отставку Суркова, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Владислав Сурков на 90% останется работать по Украине - Новости России
Владислав Сурков на 90% останется работать по Украине, выяснили журналисты / GettyImages

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина - Владислав Сурков - на 90% останется работать на украинском направлении.

Глава РФ сейчас отказывается принимать отставку Суркова с поста, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник в Кремле.

По словам собеседника, в Администрации президента "идут торги".

"…Сурков останется на 90% работать на украинском направлении. …усилились "движения" в информационном поле. Этот кейс решится в ближайшие две недели.  Затяжная пауза в этом кейсе связана с "перезагрузкой" власти в Кремле", - говорится в сообщении.

Читайте также"Замена Суркова": аналитик назвал единственную цель человека Путина по УкраинеРанее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщал, что Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой курса РФ по украинскому направлению.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указов насчет отставки Суркова нет. После этого СМИ писали, что новым куратором украинского направления вместо Суркова станет замглавы АП Дмитрий Козак.

Напомним, американский дипломат Курт Волкер во время работы на посту спецпредставителя Госдепартамента США по Украине сказал, что Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

Кремль Владимир Путин Владислав Сурков
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:03
СМИ узнали о работе помощника Путина по Украине
02:39
"Превратить жизнь оккупантов в ад": в СНБО рассказали, как предотвратить вторжение РФ
01:48
Шоссе в зад: топ-3 правил, гарантирующих хороший анальный секс
01:05
Разбил голову и перерезал горло: террорист "ДНР" зверски убил россиянку
00:49
Стильные поздравления с Днем рождения мужчине – тексты и картинки
00:19
4 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Тимофеев день
00:02
Пугающие цифры: обнародована свежая сводка о ситуации с коронавирусом
03 февраля, понедельник
23:55
Эксперт рассказал, как коронавирус заражает все больше людей
23:38
Дело об убийстве Шеремета: у Рябошапки приняли важное решение
23:20
В Киеве загадочно вспыхнула электричка, опубликованы фото с места ЧП Фото
22:53
Жуткий коронавирус: ВОЗ начала решительную борьбу с фейками
22:40
Модные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фото Фото
22:20
Приватизация Нафтогаза и Укрпочты: Кабмин внес в Раду важный законопроект
22:20
Аналитики рассказали, что будет твориться с курсом доллара в феврале
21:41
"Детей увозят автобусами": в Крыму свирепствует жуткая эпидемия, оккупанты скрывают
21:35
Шикарная блондинка-порнозвезда поделилась сексуальными фото Фото
21:09
Убийство Шеремета: суд не поверил Кузьменко и оставил ее под стражей
21:04
Украинцам разрешили растамаживать евробляхи он-лайн - как это работает
21:03
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительные увлечения и жесткое "отрезвление" Видео
21:01
Мадонна Рождение легенды: где и когда в Киеве состоится новый показ байоптика Видео
20:40
Как сделать вкуснейший грибной крем-суп и суп-пюре: быстрые рецепты Видео
20:30
Найгірша подруга 1 и 2 серия смотреть онлайн 03-02-2020 Видео
20:20
Может разбиться в любой момент: с пассажирским самолетом в небе произошло ЧП
20:16
"Решить досрочными выборами": эксперт рассказал, когда ждать отставки Гончарука
20:00
"Мы были терпеливы": Эрдоган жестко прошелся по действиям России в Идлибе
19:53
Срезать герб СССР: преемник Вятровича рассказал о судьбе знаменитого монумента в Киеве
19:44
"Наркомания, сисям обидно": Экс-Серебро показала голую грудь покуривая сигарету с пивом
19:31
Беспощадный коронавирус: названы сроки эвакуации украинцев из Китая
19:25
Розовый маникюр 2020 – жемчужный маникюр, нежный френч и хищный принт фото Фото
19:16
"Х*йло застрелится теперь": Эрдоган пообещал жилье крымским татарам Видео
18:55
Подозрение на коронавирус: украинцам пообещали спасительные тест-системы
18:30
Изгнание из фракции или выговор: в Слуге народа решили судьбу оскандалившегося Брагара
18:16
"Очень большой список": Зеленский рассказал о новом обмене пленными
18:07
"Ситуация высосана из пальца": Брагар попытался отбелиться за совет продать собаку
18:00
В России Эрдогана записали в "бандеровцы" Видео
17:45
"Вражда и грех": Епифаний предъявил претензии РПЦ
17:42
"Обидела социолога, перепутала фамилии": Богуцкая дважды прокололась в Сети
17:37
"Просто западло": стало известно, сколько украинцев разговаривают дома по-русски
17:23
Адский прогноз с метелями и заносами: украинцев предупредили о коллапсе на дорогах
17:22
Анастасию Приходько изгнали из Лувра - что случилось на самом деле Видео
17:03
Диетолог вступилась за сахар: сколько можно съесть Видео
16:59
В Украине хотят создать частную военную компанию из ветеранов АТО
16:53
"Всю мощь президента": Шокин проккоментировал скандальное заявление Керри
16:47
"Ох*ели, конченые уе*ки": охрана Гончарука устроила потасовку с журналистом Видео
16:36
Макрон в Польше заявил, что он не наивный
16:33
Зеленский подписал важный законопроект: в чем суть
16:25
В Офисе Зеленского оконфузились с именем Эрдогана
16:11
Удовольствие получил и к врачу зачастил: назван самый опасный завтрак
16:09
Коцюбинское – не Киев: жители пгт не хотят присоединения к столице Видео актуально
16:01
"В голове - каша": нардеп Потураев назвал Netflix "каналом" российской пропаганды Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять