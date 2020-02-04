Нардепы согласились сократить свое количество на треть – предварительно / Фото Reuters

Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые позволяют сократить конституционный состав парламента с 450 народных депутатов до 300 человек. Они по-прежнему будут избираться на пять лет.

"За" законопроект №1017 в Раде проголосовали 236 народных избранников.

Данный документ отвечает интересам украинского народа, уверен президент Владимир Зеленский (он выступил инициатором проекта). По его словам, сам народ такое мнение разделяет.

При этом на парламентских выборах будет закреплена пропорциональная избирательная система.

Читайте такжеПочему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страныВ парии Слуга народа подсчитали, что при населении в 37 млн граждан количество парламентариев в Украине должно составлять где-то 300 народных избранников, максимум – 320.

Как сообщалось, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявлял о том, что Зеленский планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.

Ранее экс-министр назвал риски сокращения числа нардепов. При сокращении числа нардепов усилится роль исполнительной власти, считает Виктор Суслов.

А одиозный прихвостень Порошенко предложил сделать из Рады Квартал 95. Алексей Гончаренко предложил сократить число депутатов в Раде до 95 человек.