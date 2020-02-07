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Арахамия назвал оппонентов Слуги народа в Раде "террористами"

7 февраля 2020, 14:34

Представители ОП-ЗЖ терроризируют парламент, считает Давид Арахамия.

Арахамия
Давид Арахамия / УНИАН

Лидер фракции партии Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал ситуацию вокруг рассмотрения в Верховной Раде вопроса об открытии рынка земли.

По его словам, его политическая сила не собирается договариваться с оппонентами в парламенте.

"Мы говорим: если вы за страну - снимайте свои правки (к законопроекту о рынке земли, - ред.) и работайте. Если вы хотите что-то на что-то наменять - мы с террористами не торгуемся", - передает Цензор.НЕТ.

Как уточняет Gazeta.ua, таким эпитетом Арахамия наградил представителей Оппозиционной платформы – За жизнь.

Читайте такжеНовая драка в Раде: нардепы штурмовали президиумНа вопрос, кто террорист, ответил: "ОПЗЖ в чистом виде".

"Сгенерировали 3,5 тысячи поправок, многие из них идентичны, в 50 вариациях. И будут ставить их на подтверждение. Затем будут требовать, что они там хотят... Они давно в политике. Ждали, что мы придем и скажем: "Ребята, давайте договариваться". Я говорю: "Мы не будем ни о чем договариваться. Хотите заблокировать высший законодательный орган на 2-3 месяца - это ваше право. Потом будете своим избирателям объяснять"... Парализованный парламент. Будем в таком состоянии 2,3 месяца, 5. Это осада. Если мы сейчас прогнемся, затем они будут по 10 тысяч поправок вносить. Пока они будут терроризировать парламент, не получат от нас ни одной поблажки", - добавил Арахамия.

Напомним, 6 февраля, в зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами.

Слуга народа рынок земли Оппозиционная платформа - За жизнь Давид Арахамия
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