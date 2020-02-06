Зеленский установил дедлайн нардепам по закону о земле - СМИ

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский во время утреннего заседания фракции Слуга народа в четверг, 6 февраля, установил дедлайн для принятия закона об обороте земель. Так, у народных избранников есть два дня, чтобы проголосовать законопроект.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - говорится в сообщении РБК-Украины.

При этом нардепы указали, что за два дня рассмотреть 4000 поправок невозможно.

В связи с блокированием трибуны 226 народных избранников приняли решение продлить заседание парламента до 19:30.

"Предложение продлить сегодняшний рабочий день до 19:30 и согласно регламенту работать, каждую правку рассматривать", - рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Как ранее сообщал Главред, Давид Арахамия заявил, что при необходимости Рада будет работать всю ночь, пока не рассмотрит вопрос о рынке земли.