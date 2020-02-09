"Готовы к прорыву": политолог предупредил о подлости Кремля

Донбасс / УНИАН

Кремль может пойти на уступки по газу в рамках договоренностей по Донбассу, а также пустить на рынок украинский бизнес. По словам политолога Валерия Соловья, Украина потеряет свободу в решениях относительно внешнеполитической деятельности.

"Украинским олигархам сделан намек, что в случае решения конфликта на Донбассе на условиях, которые устраивают Кремль, бизнесу откроют российский рынок. Никто не собирается лишать Украину суверенитета, это заблуждение. Просто она будет ограничена во внешнеполитической сфере. Также никто не хочет лишать Украину безвиза, это даже на руку России", - отметил эксперт в интервью Обозревателю.

При этом он указал, что Кремль рассчитывает на вхождение Украины в так называемое Союзное государство.

"Можно будет стать союзными чиновниками. Так что есть некоторые весьма привлекательные перспективы, которые сейчас раскрываются и объясняются на закрытых консультациях. Если же не удастся завлечь пряником, могут попытаться задействовать кнут", - объяснил Соловей.

Также он отметил, что "в Москве считают, что готовы к прорыву по Украине, и в этом году его можно добиться".

Как ранее сообщал Главред, бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Кремль может продолжить агрессию на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.