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"Мировоззренческий кризис": в МИД Украины раскритиковали новую санкционную процедуру СЕ

8 февраля 2020, 21:32

Комплементарная процедура сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения, считают в МИД.

МИД Украины
В МИД Украины заявили, что разочарованы решением комитета министров Совета Европы  / ZN.UA

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на принятие комитетом министров Совета Европы решения о введении новой санкционной процедуры для стран-нарушителей, которая фактически позволяет России избежать наказания за агрессию. 

Стоит отметить, что Украина оказалась единственной страной-членом Совета Европы, проголосовавшей против новой санкционной процедуры в ПАСЕ. В МИД Украины уверены, что так называемая комплементарная процедура сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.

"Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы относительно вредности инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации", – говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Также в МИД отметили, что введение подобных процедур "только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, которая началась с отступления Организации от собственных уставных целей, когда начатые Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей были оставлены без эффективного ответа".

Напомним, комитет министров Совета Европы окончательно утвердил новую санкционную процедуру в ПАСЕ, согласно которой санкции на государство-нарушителя накладываются только за "серьезные нарушения". При этом агрессия против другого государства "серьезным нарушением" не является.

Как сообщал Главред, Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу.

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