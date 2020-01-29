В ПАСЕ придумали новое наказание для стран-нарушителей - что изменится

В ПАСЕ решили, как будут наказывать нарушителей регламента / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В Регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли новую процедуру реагирования на нарушения странами-участницами Совета Европы своих обязательств.

Как пишет официальный сайт ПАСЕ, в новой резолюции прописаны конкретные шаги, которые в конечном итоге могут привести к решению Комитета министров после предварительной консультации с Ассамблеей действовать в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы.

"Главной целью дополнительной общей процедуры является привлечение стран-членов через конструктивный диалог и сотрудничество к соблюдению своих уставных обязательств и принципов организации и предотвращения наложения санкций", - говорится в резолюции.

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Также, процедура является именно "дополнительной" к уже существующим полномочиям уставных органов в сфере наложения санкций уставных органов.

"Эта процедура является исключительной и дополнительной к существующим правилам и регуляторным нормам, а ее имплементация не требует никаких изменений устава", - говорится в документе.

Инициатива о введении дополнительного механизма санкции была придумана в прошлом, 2019 году, с целью наказать Россию за агрессию против Украины.

Ранее Главред писал, что Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу.

Как сообщал Главред, вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.