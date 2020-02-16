"Все ждут": посол Германии в Украине объяснила, почему нет инвестиций

Инвестиции в Украину / ceciliadefrancesco.com

Инвесторы из Германии хотят выйти на украинский рынок, но боятся. По словам немецкого посла в Украине Анки Фельдгузен, проблема заключается в защите инвестиций.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигарде. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит, и сюда нужно приезжать", - отметила дипломат в интервью Громадському.

При этом она объяснила, почему инвесторы не торопятся нести свои деньги в Украину несмотря на заинтересованность.

"Все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это, во-первых. Второе — это общие макроэкономические индикаторы", - подытожила Фельдгузен.

Как ранее сообщал Главред, министр экономики Тимофей Милованов считает, что единственный путь для ускорения экономического роста Украины заключается в инвестициях в людей и производство.