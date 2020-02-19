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Бесправная часть "русского мира": дипломат предупредил Украину об опасности

19 февраля 2020, 04:28

Украине навязывают такое урегулирование конфликта на Донбассе, которое приведет к утрате суверенитета.

Кремль
Россия добивается уничтожения Украины, считает Василенко / Фото Reuters

Попытка переформатировать отношения между Европой и Россией может быть опасной для Украины. Таким образом, Украина может потерять суверенитет и стать бесправной частью "русского мира". Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

По его словам, Россия добивается уничтожения Украины. Причем действует Кремль на основе силовых принципов, которые были актуальны в позапрошлом веке.

Василенко считает, что ситуация вокруг нашей страны складывается опасная.

"Мы видим постоянные попытки навязать Украине такую ментальность урегулирования конфликта на Донбассе, которая приведет к ее уничтожению как независимого суверенного государства и превратит в бесправную часть "русского мира", – сказал дипломат Обозревателю.

Он уверен, что украинской власти необходимо привлечь на свою сторону большинство, иначе ее политика обречена на поражение.

"Необходимо делать это, как бы ни было тяжело. Да, для этого нужна политическая воля, государственное мужество и мудрость, а также опора на украинское общество", – заявил Василенко.

Напомним, ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был презентован т.н. "План 12 шагов для усиления безопасности в Украине и "Севроатлантическом регионе". Документ спровоцировал громкий международный скандал.

В МИД Украины заявили, что план не отображает официальную позицию Киева. А американские дипломаты и авторитетные эксперты отметили, что часть озвученных в нем тезисов четко повторяют месседжи Кремля. После этого документ на время был удален с сайта Мюнхенской конференции.

Сам же руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный план" для Украины не нужно понимать слишком серьезно. Позже стало известно, что Вольфганг Ишингер попал в базу сайта Миротворец.

Владимир Василенко новости Украины война на Донбассе мирный план русский мир
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