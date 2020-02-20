На Зеленском можно ставить крест: аналитик предрек президенту полный провал

Президент Зеленский теряет рейтинг / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать неизбежно терять свой рейтинг, после чего войдет в конфликт как с обществом, так и с украинскими элитами.

Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Головачев, отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 36-38%.

"Через полтора-два месяца будет 30%. Это уже неизбежно, рейтинг просто валится. После чего общество начнет искать ему замену, а все элиты - национальные и региональные, - начнут выдавливать Зеленского из власти, а он в свою очередь будет всеми силами цепляться за власть", - отметил Головачев.

По словам эксперта, это станет заключительной, нудной фазой, через которую проходили все украинские президенты.

Читайте такжеПочему сказки с Зеленским не получилось"Просто жизненный цикл Зеленского оказался до комичного коротким. Не потянул. Не по сеньке шапка. В сущности, на Зеленском можно уже поставить крест, в том смысле, что ничего путного он стране уже не принесет. Самый слабый Президент. Возможно последний с такими огромными полномочиями", - резюмировал аналитик.

Как сообщалось ранее, согласно опросу украинские граждане, если бы выборы прошли в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы на президентских выборах отдали бы свой голос более 38%.

Его ближайший соперник, экс-президент Петр Порошенко, набрал меньше 10%.