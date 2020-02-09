Зеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражает

Президент на пути к катастрофе.
Политическая карьера любого президента в Украине неизбежно заканчивается катастрофой.
С комичными пятью процентами рейтинга закончил Ющенко.
Янукович на силу успел унести ноги.
Порошенко умудрился позорно проиграть виртуальному телевизионному образу ,
Кучма получил свой майдан и ушел, презираемый всем народом.
Катастрофой закончиться и политическая карьера Зеленского.
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На пути к катастрофе любой президент обычно проходит следующие фазы эволюции отношения к себе общества:
- Радость, восхищение, обожание - длится до 3 месяцев;
- Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы;
- Раздражение - с 8 по 12 месяц;
- Полное разочарование - от 1-го года до 1,5 лет;
- Ненависть - от 1,5 до 2 лет;
- Смех, анекдоты - до 2,5 лет;
- Презрение и отвращение - после 2,5 лет и до катастрофы.
Зеленский вступил в фазу №3 "Раздражение". Через несколько месяцев наступил фаза "Полное разочарование".