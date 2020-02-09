Зеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражает

Владимир Зеленский / УНИАН

Политическая карьера любого президента в Украине неизбежно заканчивается катастрофой.

С комичными пятью процентами рейтинга закончил Ющенко.

Янукович на силу успел унести ноги.

Порошенко умудрился позорно проиграть виртуальному телевизионному образу ,

Кучма получил свой майдан и ушел, презираемый всем народом.

Катастрофой закончиться и политическая карьера Зеленского.

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На пути к катастрофе любой президент обычно проходит следующие фазы эволюции отношения к себе общества:

Радость, восхищение, обожание - длится до 3 месяцев; Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы; Раздражение - с 8 по 12 месяц; Полное разочарование - от 1-го года до 1,5 лет; Ненависть - от 1,5 до 2 лет; Смех, анекдоты - до 2,5 лет; Презрение и отвращение - после 2,5 лет и до катастрофы.

Зеленский вступил в фазу №3 "Раздражение". Через несколько месяцев наступил фаза "Полное разочарование".