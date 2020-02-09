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Зеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражает

Андрей Головачев

политический эксперт

9 февраля 2020, 06:56

Президент на пути к катастрофе.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Политическая карьера любого президента в Украине неизбежно заканчивается катастрофой.

С комичными пятью процентами рейтинга закончил Ющенко.

Янукович на силу успел унести ноги.

Порошенко умудрился позорно проиграть виртуальному телевизионному образу ,

Кучма получил свой майдан и ушел, презираемый всем народом.

Катастрофой закончиться и политическая карьера Зеленского.

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На пути к катастрофе любой президент обычно проходит следующие фазы эволюции отношения к себе общества:

  1. Радость, восхищение, обожание - длится до 3 месяцев;
  2. Легкое разочарование - с 4 по 7 месяцы;
  3. Раздражение - с 8 по 12 месяц;
  4. Полное разочарование - от 1-го года до 1,5 лет;
  5. Ненависть - от 1,5 до 2 лет;
  6. Смех, анекдоты - до 2,5 лет;
  7. Презрение и отвращение - после 2,5 лет и до катастрофы.

Зеленский вступил в фазу №3 "Раздражение". Через несколько месяцев наступил фаза "Полное разочарование".

Владимир Зеленский Андрей Головачев новости Украины
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