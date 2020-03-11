Пороху конец: всплыли подробности дела против экс-президента - СМИ

Порошенко вызвали в ГБР на допрос 13 марта / УНИАН

Дело против Порошенко - как удалось выяснить журналистам, Госбюро расследований вновь вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко, который ранее собрался "сбежать из Украины".

На этот раз допрос назначен на пятницу, 13 марта.

"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", – сказано в сообщении Telegtam-канала PavlovskyNews.

Также СМИ предполагает, что после увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки сейчас в отношении Порошенко начнется реальное расследование.

"После увольнения прокурора Рябошапки, который тормозил расследование дел по Порошенко, как только мог, сейчас в отношении Петра Алексеевича начнется реальное расследование", – говорится в сообщении.

Дело против Порошенко

Ранее защита экс-президента Украины Петра Порошенко подала 14 исков о возмещении морального ущерба из-за бездействия прокуроров и следователей.

Как писал Главред, 6 марта пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик собрал группу поддержки перед зданием Бюро. Экс-президент прокомментировал отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. По его словам, голосование в Верховной Раде - "пророссийский реванш".