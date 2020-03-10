"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИ

Порошенко готовит на себя покушение - СМИ / УНИАН

Пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко сидит на чемоданах. Якобы со среды в аэропорту Жуляны будут стоять два борта, экипажи которых будут дежурить в круглосуточном режиме посменно, готовых к вылету в любой момент в аэропорт Хитроу, с единственной целью – экстренная эвакуация Петра Порошенко в Лондон.

О таком варианте развития ситуации сообщил со ссылкой на собственные источники телеграм-канал Разведчик.

Кроме того, в сообщении сказано, что команда бывшего президента готовит несколько сценариев, один из которых – инсценировка покушения на Петра Порошенко.

"Покушение будет являться серьёзным мотивом, для того, чтобы Порошенко смог покинуть Украину в целях личной безопасности, в узком кругу этот сценарий носит название Покушение на Гетьмана и заключается в том, что Порошенко экстренно покинет Киев, и вылетев в Лондон, где у него штаб-квартира и загородный дом, и будет запускать процесс обвала гривны, и как следствие – дефолт, что приведёт к недовольству действиями власти и подогреет ситуацию к новым массовым протестам и досрочным президентским и парламентским выборам", - сообщает телеграм канал Разведчик.

Читайте такжеПорошенко и Зеленский скрытно пожали друг другу руку: опубликовано видеоНапомним, ранее сообщалось, пятый президент Украины Петр Порошенко может выехать из Украины, чтобы избежать ареста после увольнения Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора, сообщил Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что команда экс-президента рассматривает два варианта – выезд Порошенко на лечение или выезд из-за политических преследований.