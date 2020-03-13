Вакарчук объяснил, почему покинул пост главы Голоса

Святослав Вакарчук высказался об уходе с поста главы Голоса / УНИАН

Народный депутат и музыкант Святослав Вакарчук сообщил, что решение о замене главы партии Голос не связано с рейтингами политсилы.

Политик в эфире программы Говорит большой Львов сказал, что его освободили от исполнения обязанностей главы Голоса, чтобы он имел больше времени для "движения вперед".

По словам нардепа, о его уходе из политики рассказывают всякие провокаторы, а он не уходит, а только начинает.

"Не слушайте всяких провокаторов, которые рассказывают, что я ухожу из политики. Я только начинаю", – утверждает Вакарчук.

Нардеп подчеркнул, что замена главы Голоса никоим образом с никакими рейтингами не связана.

"Наше решение направлено исключительно на то, чтобы у меня было больше времени для того, чтобы объединять, развивать, чтобы идти вперед…", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук покинул пост главы партии Голос. Новым лидером политсилы избрали Киру Рудик. Вакарчук после этого отметил, что его миссия – и дальше приводить в политику новых честных профессиональных людей с собственным видением.