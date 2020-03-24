"Крайняя мера": Аваков высказался о введении чрезвычайного положения в Украине

Министр МВД считает, что на данном этапе вводить режим ЧП в Украине не нужно.
Коронавирус в Украине - 19 марта советник Авакова Иван Варченко написал в своем Facebook длинный пост о необходимости введения в Украине чрезвычайного положения.
Но, по мнению самого министра МВД, на данный момент вводить режим ЧП из-за коронавируса в Украине не стоит, так как в этом "нет никакой необходимости".
"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр в комментарии Украинской правде.
По словам Авакова, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.