"Крайняя мера": Аваков высказался о введении чрезвычайного положения в Украине

Арсен Аваков против режима ЧП в Украине / Интерфакс-Украина

Коронавирус в Украине - 19 марта советник Авакова Иван Варченко написал в своем Facebook длинный пост о необходимости введения в Украине чрезвычайного положения.

Но, по мнению самого министра МВД, на данный момент вводить режим ЧП из-за коронавируса в Украине не стоит, так как в этом "нет никакой необходимости".

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах... Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр в комментарии Украинской правде.

По словам Авакова, сейчас для остановки распространения коронавируса нужен общий карантин.