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Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе

3 апреля 2020, 23:10

Президент Беларуси считает, что Украина должна провести выборы на Донбассе.

Лукашенко
Лукашенко рекомендовал Украине провести выборы на Донбассе / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко смело высказался о политике Украины на оккупированном Донбассе.

По его мнению, украинские власти должны пойти на непопулярный шаг для прекращения конфликта и провести выборы на Донбассе.

"Все руководство (Украины - ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое), должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Также лидер белорусов считает, что только после выборов Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.

"Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась", - добавил глава государства.

По его словам, какие шаги предпринять, должна решить прежде всего Украина, потому что война на их территории. 

"Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог", - подчеркнул он.

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Кроме того, заметил Лукашенко, в решении вопроса с Донбассом есть много осложняющих моментов. 

"И самое главное, там обосновались и США. И без их позиции и согласия трудно уже будет что-то сделать", - сказал он.

Ранее Главред писал что пока жуткий коронавирус "косит" население стран мира, лидер белорусов Александр Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом.

Также напомним, Александр Лукашенко, у которого ранее дважды подозревали заболевание коронавирусом, категорически отказывается возвращать в страну граждан, которые уехали после предупреждения о пандемии китайского вируса.

Александр Лукашенко новости России новости Донбасса
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