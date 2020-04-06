"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко

ЕС помогла протянуть продажу земли, подчеркнул эксперт / stanislav.gruzdiev/Facebook

Президент Владимир Зеленский – это политический проект экс-главы государства Петра Порошенко, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Это был его запасной вариант, а потом как оказалось – первоочередной, для того, чтобы остаться в стране и никто его не трогал. Ничего удивительного в том, что по ключевым законам совпали интересы Порошенко и Зеленского, в частности – по продаже земли. Нет ничего удивительного, что голосовал Голос – проект Виктора Пинчука. Теперь все убедились, что существует тесная связь между Зеленским и Порошенко, они ведут совместную игру. Никакой новой коалиции я не вижу. Наконец-то "вскрылись консервы". Год они шифровались, ну а сейчас очень много на кону стояло. Действительно, без голосов Порошенко нельзя было протянуть продажу земли. Поэтому пришлось ребятам вскрыться", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Он обратил внимание на то, что у Международного валютного фонда не было требования к Украине открыть продажу земли.

Читайте такжеПорошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия"Нам врут, МВФ не требовал продажи земли. Те, кто хотят взять денег у МВФ, сами предлагают условия, а МВФ соглашается или не соглашается. МВФ озвучивает все требования, которые наша власть сам им предложила. Карантин, когда людей посадили по домам, чтобы они не могли протестовать – это элемент игры", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что Украине следовало бы договариваться с МВФ о реструктуризации долгов и МВФ готов был вести соответствующие переговоры.

"Из своего кармана в кризис никто не собирается платить, кроме украинского государства. Потому что у нас кредиторы не только МВФ: и Ротшильды и Сорос. Это те люди, которые помогли прийти Зеленскому и Порошенко к власти. Они заинтересован ы в том, чтобы нищая Украина возвращала многомиллиардные долги в кризис еще и с процентами, а еще лучше – брала новые кредиты. Зеленский четко выполняет команду западных партнеров с тем, чтобы все заработали во время кризиса. Украина не тратит деньги на поддержание собственного населения, но возвращает деньги кредиторам. А если не с чего возвращать – возьмем еще один кредит. Продажа земли - это большая афера, которую Зеленскому удалось довести до конца со своим "политическим отцом" Порошенко. Ребята сделали нас вместе", - добавил Корнейчук.

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Напомним, на на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов. Слуга народа — 206, Европейская солидарность — 23, Голос — 13, Доверие — 12, внефракционные — 5.