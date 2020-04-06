УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко

6 апреля 2020, 01:30

Без голосов ЕС нельзя было протянуть продажу земли, подчеркнул Дмитрий Корнейчук.

порошенко зеленский
ЕС помогла протянуть продажу земли, подчеркнул эксперт / stanislav.gruzdiev/Facebook

Президент Владимир Зеленский – это политический проект экс-главы государства Петра Порошенко, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Это был его запасной вариант, а потом как оказалось – первоочередной, для того, чтобы остаться в стране и никто его не трогал. Ничего удивительного в том, что по ключевым законам совпали интересы Порошенко и Зеленского, в частности – по продаже земли. Нет ничего удивительного, что голосовал Голос – проект Виктора Пинчука. Теперь все убедились, что существует тесная связь между Зеленским и Порошенко, они ведут совместную игру. Никакой новой коалиции я не вижу. Наконец-то "вскрылись консервы". Год они шифровались, ну а сейчас очень много на кону стояло. Действительно, без голосов Порошенко нельзя было протянуть продажу земли. Поэтому пришлось ребятам вскрыться", - подчеркнул он в эфире Ukrlife.tv.

Он обратил внимание на то, что у Международного валютного фонда не было требования к Украине открыть продажу земли.

Читайте такжеПорошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия"Нам врут, МВФ не требовал продажи земли. Те, кто хотят взять денег у МВФ, сами предлагают условия, а МВФ соглашается или не соглашается. МВФ озвучивает все требования, которые наша власть сам им предложила. Карантин, когда людей посадили по домам, чтобы они не могли протестовать – это элемент игры", - считает он.

Эксперт подчеркнул, что Украине следовало бы договариваться с МВФ о реструктуризации долгов и МВФ готов был вести соответствующие переговоры.

"Из своего кармана в кризис никто не собирается платить, кроме украинского государства. Потому что у нас кредиторы не только МВФ: и Ротшильды и Сорос. Это те люди, которые помогли прийти Зеленскому и Порошенко к власти. Они заинтересован ы в том, чтобы нищая Украина возвращала многомиллиардные долги в кризис еще и с процентами, а еще лучше – брала новые кредиты. Зеленский четко выполняет команду западных партнеров с тем, чтобы все заработали во время кризиса. Украина не тратит деньги на поддержание собственного населения, но возвращает деньги кредиторам. А если не с чего возвращать – возьмем еще один кредит. Продажа земли - это большая афера, которую Зеленскому удалось довести до конца со своим "политическим отцом" Порошенко. Ребята сделали нас вместе", - добавил Корнейчук.

Читайте такжеЗеленский стал младшим половым партнером Порошенко

Напомним, на на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли. За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов. Слуга народа — 206, Европейская солидарность — 23, Голос — 13, Доверие — 12, внефракционные — 5.

Дмитрий Корнейчук Петр Порошенко Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:49
Как не спутать COVID-19 с коклюшем: Комаровский назвал главное отличие
01:30
"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект Порошенко
01:20
"Душишь, бл*дь": копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе Видео
00:55
Как улучшить отношения на карантине: эксперт раскрыла технику
00:52
Астролог назвала "финансовых лузеров" недели
00:19
6 апреля – какой сегодня праздник – канун Благовещения и День спорта
05 апреля, воскресенье
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Covid-19 на 5 апреля Видео
23:43
"Мы победим": королева Великобритании экстренно обратилась к гражданам
23:36
Маникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фото Фото
23:06
Без паники: в Минздраве поведали, как побороть страхи во время карантина
22:31
Во Львове простились с Иваном Вакарчуком - фото
22:15
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020 Видео
21:48
"Спасти любым способом": в Минздраве рассказали о методиках лечения коронавируса
21:35
"Сепары е*аные": в Киеве напали на раздававших медицинские маски соратников Медведчука Видео
21:28
Как уберечься во время карантина: названа новая полезная привычка Видео
21:16
"Не в апреле": вирусолог отсрочил пик эпидемии коронавируса в Украине
20:45
"Чертов нацист": в Испании ультрас не оценили помощь Зозули в борьбе с коронавирусом
20:34
На Черниговщине от китайской заразы скончался пациент-беглец
20:07
"Переобулась, только не с Киркоровым": Полякову раскритиковали за эфир с Киркоровым
20:00
Радиация зашкаливает: жуткие подробности ликвидации пожара в зоне ЧАЭС Видео
19:56
Расстрел Пачи: в Черновцах контрабандисты устроили кровавые разборки Видео
19:26
Коронавирус в Лавре: митрополит Павел рассказал о симптомах болезни
19:24
"Теряем очень много": Кличко ошарашил убытками Киева из-за карантина
19:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто получит неожиданный доход Видео
18:55
Скандальная обсервация: украинцы пожаловались на ужасные условия в Одесской области Видео
18:31
Как лечить коронавирус дома: Комаровский перечислил препараты Видео
18:23
"Спасение" от коронавируса: стало известно о смертельной опасности популярного препарата
18:02
Гадость остается: стало известно о заразности вылечившиеся от коронавируса
17:30
Огонь по спецназу ФСБ: диверсанты ВСУ устроили рейд в Крым перед визитом Путина - журналист
16:58
Накроет новая волна: эксперт дал пугающий прогноз о COVID-19 в Украине
16:35
Как меньше нервничать: Комаровский назвал полезную дозу алкоголя Видео
16:24
Мэр Запорожья взбунтовался против решения Кабмина о карантине
15:23
Китайский вирус начал лютую экспансию в Беларусь и Россию Видео
14:54
"Бумеранг догонит существо": в Полтаве разбили мемориальные доски погибшим героям АТО Видео
14:31
Уханьская зараза "бежит" из Испании: в стране снизилось количество смертей Видео
14:20
Вонь на весь город: Киев накрыл смрадный смог, появилось объяснение Видео
13:58
Коронавирус был на разогреве: астролог предупредил об опасности летящего к Земле астероида
13:43
Можно бежать в обменник: аналитики пообещали падение курса доллара
13:31
Пойдет ли коронавирус "в отпуск" летом: ответ британских вирусологов Видео
12:36
Коронавирус в Италии: впервые с начала эпидемии появились хорошие новости
11:59
"Вгрызается" не только в легкие: медик из Италии рассказал, как уничтожает Ковид-19 Видео
11:19
Где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение – детальная инструкция по новым правилам карантина
11:00
"Кровавая расправа": в России расстреляны пять человек
10:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
10:37
Почему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокирует Видео
10:17
Пожар в центре Киева: из-под земли валил дым, что горело - обновлено Видео
10:12
Почему Украине необходим жесткий карантин мнение
10:06
Коронавирус в Украине: количество больных подскочило Видео
10:03
Коронавирус наступает: озвучены тревожные данные о числе инфицированных в Киеве
09:56
"Палач для неправедников": астролог рассказал, каким генпрокурором будет Венедиктова
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять