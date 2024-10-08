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167 млн ​​от государства вместо партии "Евросолидарность" освоили фирмы Порошенко и его соратников - ЧЕСТНО

Олег Макаров
8 октября 2024, 18:09
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167 млн ​​от государства вместо партии

Аналитики движения "ЧЕСТНО" поймали партию Порошенко на злоупотреблении бюджетными средствами на сумму 167 млн ​​грн. Деньги государственного финансирования, которое направлялось на поддержку деятельности партии, у Порошенко отдали его фирмам и бизнесам членов его команды.

Так, "Европейская солидарность" в течение 7 лет потратила более 167 миллионов гривен государственного финансирования на закупку товаров и услуг у 15 обществ, связанных с ней напрямую. В частности, 5 из них принадлежали Порошенко лично или были связаны с группой "Укрпроминвест", где ключевым лицом также является Порошенко.

"С 2016 по 2021 год партия Порошенко потратила на услуги частного предприятия Агентство безопасности Леопард более 8,6 млн гривен. По данным аналитической системы YouControl, это предприятие имеет отношение к группе "Укрпроминвест". В 2019 и 2022 годах партия платила государственные средства и ООО "Телеканал "Прямой", который тоже имеет отношение к "Укрпроминвесту". ЕС за два года заплатила компании более 11 млн гривен. В 2022 году партия платила еще двум обществам - "Спортивно-оздоровительному комплексу "Монитор" и "Телерадиокомпании "НБМ". А в 2023 году - "Интерстарч Украина". Телерадиокомпания НБМ входила в Укрпроминвест. А "Спортивно-оздоровительный комплекс Монитор" и "Интерстарч Украина" принадлежат Порошенко. В общей сложности партия потратила на услуги этих трех компаний более 6 млн гривен", - говорится в анализе.

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167 млн ​​от государства вместо партии

Кроме того, партия Порошенко направила близкой ОО "Солідарна справа громад" почти 120 млн гривен. Их целевое назначение – возвратная финансовая помощь. Руководит организацией Антонина Бузило, которая в 2019 году была в избирательном списке "Европейской солидарности".

Как сообщалось ранее, НАПК поймало партию Порошенко на нецелевом использовании 35 миллионов гривен государственного финансирования – за эти деньги партийцы покупали облигации. Также, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние на более чем 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен. Его партийцы, в частности получающие государственное финансирование в зиму 2024 года, были пойманы на лакшере-курорте на Мальдивах, куда полетели вместо европейской конференции по послевоенному восстановлению городов Украины.

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