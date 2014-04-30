Факельное шествие и драку на Майдане в СНБО назвали провокацией российских спецслужб

Заместитель секретаря СНБО назвала факельное шествие и драку на Майдане провокацией российских спецслужб.
Факельное шествие националистов, которое привело к массовой драке на Майдане Независимости, было акцией российских спецслужб.
Об этом заявила заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.
"Май будет одним из самых сложных месяцев в истории страны, это очевидно. Начать "майские праздники" в варианте заказа от российских спецслужб планировали сегодня с Майдана, с классического "факельного шествия" к ВР", - написала она.
Также она подчеркнула, что факельное шествие было остановлено отрядами самообороны.
"Идеальная картинка демонстрации "неофашизма" в Киеве накануне 9 мая. Удалось остановить силами самообороны. Но стоит помнить: это только начало", - добавила она.
Как сообщал "Главред", вечером 29 апреля в центре Киева произошла массовая драка самообороны Майдана и участников факельного шествия.