Байден — Яценюку: Ожидаю продолжения работы с вами

По завершении встречи с украинским премьером Арсением Яценюком вице-президент США Джо Байден заявил: "Ожидаю продолжения работы с вами, помогая от имени Президента США и всех американцев Украины наконец достичь своей судьбы".

Встреча тет-а-тет с Байденом продолжалась более часа. После чего еще час продолжались переговоры делегаций — в расширенном формате.

По завершении встречи Джо Байден во время заявлений для прессы сказал: "Сегодня мы имели уже плодотворную встречу. С моей точки зрения, с точки зрения США, у меня был очень плодотворный день встреч с лидерами Украины и людьми, которые работают, чтобы реформировать вашу страну ".

"Мы говорили с премьер-министром о том, какой долгий путь Украина уже прошла за последние два года, и согласились, что впереди еще долгий путь, чтобы создать свободную, процветающую, стабильную и справедливую Украину, которой так стремится украинский народ", — сказал он.

Он отметил, что Яценюк "стал другом и партнером". "Мы виделись в Украине всего четыре раза, но я разговариваю с ним минимум несколько раз в месяц, поэтому мы постоянно поддерживаем общение о потребностях Украины, ее обязательств и возможностей США помочь Украине".

"Ожидаю продолжения работы с вами, помогая от имени Президента США и всех американцев Украины наконец достичь своей судьбы", — сказал он в конце своего выступления.

Фото: kmu.gov.ua