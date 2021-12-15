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"Агрессия будет стоить России дорого": в ЕС заявили, что готовы ужесточить антироссийские санкции

15 декабря 2021, 11:42
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ЕС поддерживает Украину в условиях агрессии России.

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В ЕС заявили, что готовы ужесточить санкции против России / Reuters

Европейский Союз готов расширить санкции против России за ее новые агрессивные действия.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн. Соответствующее сообщение она обнародовала в Twitter.

Также она заверила в поддержке Украины Европейским Союзом перед лицом российской агрессии.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции, либо принять новые, если это потребуется", – подчеркнула Урсула фон дер Ляєн.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Брюсселе пройдет шестой саммит "Восточного партнерства". В нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Украинский президент во время мероприятия проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров. Также он встретится с руководством ЕС и генеральным секретарем НАТО.

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Российские войска у границы Украины

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года – американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Читайте такжеНАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атакуМинистр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что Россия использует скопление своих войск возле украинской границы как потенциал для шантажа. Таким образом РФ пытается влиять не только на Украину, а прежде всего на западные государства, сказал президент.

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