Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - Глущенко

Запорожская АЭС / УНИАН

Из-за действий Российской Федерации атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет. Об этом в обращении к международным партнерам заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Даже в страшном сне я не мог представить захват Чернобыля, Запорожской атомной станции, обстрел Харьковского физико-технического института, где находится опытная ядерная установка. Но это произошло", — сказал Галущенко.

По его словам, каждый день с 24 февраля мир балансирует на грани катастрофы, которая будет намного хуже Чернобыля и Фукусимы вместе взятых.

"Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет. Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена прятаться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации. И вы будете знать, кто это сделал – несмотря на фейки и пропаганду. Но уже будет поздно", - добавил чиновник.

Министр призвал международные институты и организации использовать все свои возможности и усилия и установить бесполетную зону над Украиной – до того, как произойдет катастрофа.

Напомним, ранее в Запорожской ОГА заявили, что российские войска покинули Энергодар. Однако позже мэр города Дмитрий Орлов заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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