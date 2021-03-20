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Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе

20 марта 2021, 09:44
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Путин не уважает права человека и человеческие жизни, считает Арсен Аваков.

Арсен Аваков
Аваков повторил слова Байдена о Путине / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для Украины российский президент Владимир Путин является "убийцей". В ходе военных действий на Донбассе погибли 13 200 человек, среди которых 3 тысячи мирных жителей. По его словам, войны на востоке страны не было бы в том случае, если бы Путин не ввел на Донбасс российские войска. Теперь нужно не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась в Украину, сказал глава МВД в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, в том числе 3 тысячи мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска… Путин — убийца, для нас это уже даже не вопрос", - полагает Аваков.Читайте такжеЭксперт объяснил, как слова Байдена в адрес Путина связаны с Украиной

Также он назвал Путина "бешеной собакой" и сказал, что у него нет уважения к правам человека, тогда как в Украине должны думать о том, как не допустить новой российской агрессии.

"Мы должны думать, как не допустить, чтобы эта бешеная собака прорвалась в Украину", - подчеркнул Арсен Аваков.

Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина

новости России МВД Владимир Путин война на Донбассе Арсен Аваков новости Украины
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