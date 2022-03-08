Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

Джо Байден / Фото Reuters

Более 20 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо к президенту США Джо Байдену, в котором предложили обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной.

Таким образом можно будет обезопасить гуманитарные коридоры, пишет издание Politico.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что не одобрят нападения России на гражданские районы", – говорится в письме.

Политики считают, что таким образом Запад может помочь в решении гуманитарного вопроса в Украине, но при этом не довести ситуацию до ядерного конфликта.

Читайте такжеВ Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной"Мы стремимся к развертыванию самолетов США и НАТО не в целях конфронтации с Россией, а для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые приведут к массовым человеческим жертвам среди украинцев", - указано в письме.

Реклама

Именно на таком варианте будут настаивать члены Конгресса, чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину в случае отказа "закрытия неба" над нашей страной.

Владимир Зеленский в последнем видеообращении заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.

Читайте также: