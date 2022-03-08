Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

К американскому лидеру обратились 20 представителей внешнеполитической элиты США
Более 20 представителей внешнеполитической элиты США подписали письмо к президенту США Джо Байдену, в котором предложили обеспечить "ограниченную" бесполетную зону над Украиной.
Таким образом можно будет обезопасить гуманитарные коридоры, пишет издание Politico.
"Мы, нижеподписавшиеся, призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, для защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг. Лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что не одобрят нападения России на гражданские районы", – говорится в письме.
Политики считают, что таким образом Запад может помочь в решении гуманитарного вопроса в Украине, но при этом не довести ситуацию до ядерного конфликта.
Читайте такжеВ Германии объяснили отказ НАТО закрывать небо над Украиной"Мы стремимся к развертыванию самолетов США и НАТО не в целях конфронтации с Россией, а для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые приведут к массовым человеческим жертвам среди украинцев", - указано в письме.
Именно на таком варианте будут настаивать члены Конгресса, чиновники Белого дома, Пентагона и Госдепартамента.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину в случае отказа "закрытия неба" над нашей страной.
Владимир Зеленский в последнем видеообращении заявил, что Украина уже 13 дней слышит от Запада только обещания по поставкам самолетов, а вина за каждую смерть в Украине лежит на россиянах, но отвечает за это и мир.
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