Лукашенко рассказал, когда Россия отдаст Украине Крым и что будет с Донбассом

Лукашенко не верит в возвращение Крыма Украине / Скриншот В гостях у Дмитрия Гордона

Россия не вернет аннексированный украинский полуостров Крым в ближайшей перспективе. Однако вопрос с оккупированным Донбассом можно будет решить проще, так как эта территория Москве не нужна.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

На вопрос Гордона о том, возможно ли возвращение захваченного Россией Крыма Украине "при нашей жизни", Лукашенко ответил отрицательно.

"Конечно, нет", - сказал белорусский глава государства.

Однако, по его словам, совсем по-другому обстоит ситуация с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, которые контролируют боевики "Л/ДНР" и Россия.Читайте такжеВ США жестко раскритиковали Беларусь из-за выборов: Лукашенко предъявили ряд требований

"С Донбассом проще. Донбасс - пятое колесо в телеге России, он ей совершенно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", - считает Лукашенко.

Ранее Лукашенко обвинил руководителей Украины 2014 года в том, что Россия аннексировала Крым. По мнению политика, Киев должен был отстаивать свою территорию с оружием в руках.

Напомним, Александр Лукашенко исключил вариант, при котором Россия аннексирует Беларусь. Глава РБ считает, что в случае посягательства на территорию государства он будет готов оказать настоящее военное сопротивление.