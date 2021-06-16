Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют

Боевики Донбасса заявили о "допросе Протасевича" / Reuters

Луганские боевики сегодня заявили о том, что якобы провели "следственные действия" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - сказал РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси нужно рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей боевикам "хоть какой-то псевдосубъектности".

"Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - пояснил представитель МИД.

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Он добавил, что подобное сближение Беларуси с Россией усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - добавил Николенко.

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.