УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют

16 июня 2021, 20:30

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям.

Роман Протасевич
Боевики Донбасса заявили о "допросе Протасевича" / Reuters

Луганские боевики сегодня заявили о том, что якобы провели "следственные действия" с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения", - сказал РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Николенко отметил, что сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси нужно рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей боевикам "хоть какой-то псевдосубъектности".

"Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня", - пояснил представитель МИД.

Читайте такжеЕсли Протасевича отдадут в "ЛНР", то его расстреляют - боевики

Он добавил, что подобное сближение Беларуси с Россией усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности", - добавил Николенко.

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

боевики новости Луганска Роман Протасевич ОРДЛО новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легкоКак заснуть: четыре главных рекомендации врача, как сделать это легко Какого числа День отца 2021 и как поздравляютКакого числа День отца 2021 и как поздравляют От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертвОт автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-ЛукашенкоТо, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко Почему Байден так "закусился" на КитайПочему Байден так "закусился" на Китай

Последние новости

20:43

Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками

20:39

Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины Видео

20:34

Гороскоп на завтра 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

20:30

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют Видео

20:30

Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone Видео

Реклама
20:03

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Фильчаков встретился с делегацией миссии ЕС

19:56

"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

19:53

Тайная цель налоговой амнистии мнение

19:44

Магнитная буря с 16 июня выходит на пик опасности: как пережить ближайшие дни Видео

19:44

Для кооперативного шутера Payday 2 вышло дополнение с украинским заключенным Видео

19:18

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

19:14

"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Видео

19:12

Выперли уже восемь чиновников: как проходит большое выселение в Конча-Заспе

19:06

В Херсонской области мужчина стрелял по людям, но сам отправился на "тот свет"

18:58

Пугающее зрелище: в Австралии из-за пауков случился апокалипсис Фото Видео

18:53

"Хорошая встреча": Путин сказал, что Россия и США договорились вернуть послов Видео

18:44

Как проходила историческая встреча Байдена с "убийцей" Путиным в Женеве (обновляется)

18:38

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

18:29

Встреча Байдена и Путина: какими были первые слова лидеров и о чем говорит язык тела Видео

18:03

CNN узнал, почему Байден и Путин не выступят вместе после встречи Видео

Реклама
17:57

Появилось видео и подробности последних минут жизни украинки перед падение с 5 этажа в Турции Видео

17:45

"Пишу курсовую работу на е**м  украинском языке": харьковская студентка "прославилась" в Сети Видео

17:34

Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

17:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

17:30

В Киеве ротвейлер набросился и разодрал ребенка Видео

17:15

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Видео

17:13

Телевизор без операционной системы: как использовать устройство на все 100% новости компании

16:56

Новые правила въезда в Украину: обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию отменили Видео

16:41

Неопрятно одет: в Одессе мужчина нанес семь ножевых ранений случайному прохожему

16:38

Офис президента открыл для всех желающих полуостров Бирючий и парк "Залесье" - Тимошенко

16:34

В Женеве "липовый" Путин выпил водочки на скамейке и посорил деньгами

16:27

Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю Видео

16:20

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

16:17

Для Among Us вышло крупное обновление с поддержкой 15 игроков в лобби

16:04

Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость Видео

15:58

Полные залы на концертах и в кино: Кабмин по-максимуму смягчил карантин в Украине

15:47

Супер-гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020: голосуем Видео

15:35

"Сын Порошенко - мой жесткий фанат": Face прокомментировал скандал с отпрыском экс-президента Видео

15:03

Google анонсировала шесть новых функций, которые появятся в Android этим летом Видео

15:01

Ужасы херсонского СИЗО: набито битком и не должно работать

Реклама
14:47

Многодетный харьковчанин посидит год в тюрьме за жестокое убийство пуделя

14:29

Михаил Поплавский исполнил эротический блюз от Ирины Билык Видео актуально

14:19

"Врач вместо медсестры": медики рассказали о гигантских проблемах в больницах после медреформы Видео

13:55

В Сети появился образ Windows 11: её уже можно скачать и установить Фото

13:48

Равшан и Джамшут курят в сторонке: в Мариуполе "не сошлись" две половинки велодорожки

13:32

Карантин в Украине продлят до конца лета Фото

13:21

Работать в Украине – не дай бог: Данилов послал российский бизнес в Хабаровск

13:06

Переезд и дружеский секс: Василиса Фролова рассказала, как забеременела Видео

12:53

Гороскоп на 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

12:34

"Большая стройка": осенью в Трускавце появится новая объездная дорога Фото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять