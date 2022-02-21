"Будапешт" + Турция и Китай или пересмотр Россией границ: политик предупредил Украину

Киеву следует инициировать Будапештскую конференцию при участии Китая и Турции – политик / ZN.UA

Если Украина решит отказаться от Будапештского меморандума и начнет, к примеру, работать над созданием своей атомной бомбы, то получит санкции. Нельзя отказываться от этого документа, иначе Россия поднимет вопрос границ 1947 года. Киеву следует собрать Будапештскую конференцию в более широком формате при участии Китая и Турции, чтобы выработать новую концепцию мировой безопасности. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Святослав Пискун.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что заявление Зеленского по поводу Будапештского меморандума таит в себе опасность. Если не будет "Будапешта", Россия, а также, к примеру, Венгрия, могут запустить диалог о границах 1947 года.

Читайте такжеУкраина вызвала США, РФ и Британию на разговор по "Будапешту": требует четких гарантий безопасности"Я не понимаю, что это значит. Мы начинаем создавать атомную бомбу в Украине, в центре Европы, на каком-то заводе? Все, получим санкции. Мы превращаемся в Иран или что мы делаем? Так нельзя говорить, на нас же смотрит весь мир. Я ничего не хочу сказать президенту, а хочу сказать тому, что вдохновляет его на такие мысли. Нельзя отказываться от тех мировых достижений, хотя бы эфемерных, но они есть. Хотя бы есть о чем говорить. Если у нас не будет Будапештского меморандума, то будет не о чем говорить. Тогда встанет вопрос границ 1947 года. Если не будет Будапештского меморандума, Россия поставит вопрос о границах, Венгрия начнет ставить вопросы. Так нельзя", - считает Пискун.

По его мнению, следует не отказываться от Будапештского меморандума, а на его базе собрать расширенную конференцию, пригласив на нее Китай, Турцию и ряд других государств. В новом формате можно начать работу над вопросами мировой безопасности.

"Будапештский меморандум на бумаге где-то есть. Мы хотя бы говорим о нем. Я бы в другой плоскости это сказал. Надо собрать Будапештскую конференцию. Не меморандум отклонить, а собрать конференцию в более широком виде. Пригласить Китай, Турцию, еще кого-то. И сесть выработать новый устав сосуществования государств в мире", - подчеркнул Святослав Пискун.

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Украина требует гарантий в рамках Будапештского меморандума

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в декабре прошлого года заявил, что подписание Будапештского меморандума стало обманом Украины. Как полагает чиновник, Киев должен получить компенсацию за отказ от ядерного оружия.

В феврале текущего года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали страны-гаранты Будапештского меморандума остановить агрессию России. По их мнению, таким образом они смогут доказать, что соглашение не было обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля сделал заявление о том, что Киев инициирует проведение консультаций в рамках "Будапешта". Если дискуссии не будет, или в ее ходе так и не примут конкретных решений по безопасности, украинское государство поставит под сомнение обязательства стран, которые гарантировали выполнение документа.

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